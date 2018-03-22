Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 12 muvazzaf askeri gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.