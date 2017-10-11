Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 66 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda gözaltı sayısı 66'ya yükseldi.
- AA
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda gözaltı sayısı 66'ya yükseldi.
Konya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, daha önce gözaltına alınan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 70 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında 36 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 66'ya yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dün Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.
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