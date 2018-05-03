Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon kapsamında 14 asker gözaltına alındı
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 11'i muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.
- AA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i muvazzaf 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.
Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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