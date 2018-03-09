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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 84 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 84 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, örgüt yapılanması içerisinde, il ve ilçe imamlığı, eyalet imamlığı, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği, bölge talebe mesullüğü ve şehir dışı talebe mesullüğü gibi pozisyonlarda görev yaptıkları öğrenildi.

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