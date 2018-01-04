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Konya merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: Bir üsteğmen gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla'da bir üsteğmen gözaltına alındı.

  • AA
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Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Muğla'da bir muvazzaf asker yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Aksaz Deniz Üst Komutanlığında görevli Üsteğmen D.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 şüphelinin ise başka illere tayininin çıktığı öğrenildi.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

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