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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan 32 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 10 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'sinin, FETÖ/PDY hakkında bildiklerini detaylı anlatmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
 
İtirafçı olan 32 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli̇ kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 36'sı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik Konya merkezli 7 ilde 10 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapılmış ve 68 kişi gözaltına alınmıştı.

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