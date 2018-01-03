Konyaaltı Muhteşem Olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Mimarlar Odası yarışması ile elde edilen Antalya’nın dünyaca ünlü pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili Projesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Projenin, spor alanları, yaşam alanları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet edeceğini anlatan Başkan Türel, “İsteyen ücreti ile hizmet alabilecek ama yüzde 80 -90’ı tamamen halkın ücretsiz hizmet alabileceği bir sahil projesi. Ben ilk senemde şezlong şemsiye bedava yapmıştım. Şemsiyeleri evlerine götürenler oldu. Bu süreçte halkın bir kısmından ücretli hizmet almak istedikleri yönünde talepler geldi. Koruma kullanım dengesi içinde tamamen halkın her yerini kullanabileceği bir proje. Sadece, yüzde 10-11’lik bir kısmında ücretli hizmet alınması söz konusu” diye konuştu.

KONTROLLÜ TRAFİK

Proje ile sahil yolunun güney şeridinin trafiğe kapatıldığını kaydeden Türel, “Güney kısmı yeşil alan ve yayalaşmış alan olacak. Kuzey bölümü tek şerit gidiş geliş şeklinde kontrollü trafik olacak. Artık sahil yolundan geçen kamyon, tır görüntüleri tarihe karışıyor. Varyanttan, Boğaçayı’na kadar sahil boyunca yeşil bir aks kazandırıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa Haziran ayına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

MUHTEŞEM PROJE

Projenin işletilmesi ile ilgili de bilgiler veren Başkan Menderes Türel, şunlardı aktardı: “Hepsi, işletmecilere işlettirilecek. Bu gibi işlerde özel sektörün işletme kabiliyeti devletten daha yüksek. Bir ana geliştirici tarafından işletilmesi her zaman daha kaliteli bir hizmeti ortaya çıkartıyor. Yap-işlet-devret modeli ile projeyi birkaç kez ihaleye çıkardık. Maalesef konjonktür olarak yatırımcı sıkıntısı çekilen dönemlerdi ve gelen olmadı. Yap- işlet- devret modeli ile çıksaydık belediyeye bir finansman yükü de olmayacaktı. Şimdi aşağı yukarı 150 milyon TL belediye öz kaynağından bir finansman sağlamak kaydıyla projeyi gerçekleştiriyoruz. İstekli bulunamayınca iş başa düştü. "Konyaaltı Sahil Projesi’nin, Boğaçayı Projesi ile birleşince muhteşem olacağını belirten Türel, Konyaaltı’nda bütüncül bir yaşam canlılığının ortaya çıkacağını kaydetti.

MAVİ İLE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU

Proje ile bütüncül, çağdaş ve özgün şekilde yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili, mavi ve yeşilin eşsiz uyumunu temel alarak hak ettiği konuma gelecek. Proje öncesi alanda bulunan beton zeminler 97 bin 468 m2 iken, yeni proje ile 67 bin 800 m2 ye indirilerek yaklaşık 30 bin m2 beton alan, yeşil alana dönüştürülüyor. Proje alanında bulunan mevcut ağaçların tamamı korunarak, alana Akdeniz Bulvarı’nda 3 bin 234 adet, Beach Park ve Varyant’ta 1077 adet, Müze ve Olbia Meydanlarında 953 adet olmak üzere toplamda 5 bin 234 ağaç ilave ediliyor. Mevcut durumda 12 bin 600 m2 olan kapalı alan projede metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak yeniden düzenlenecek.

HALKA AÇIK CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Tamamen halka açık bir proje olarak halkın öncelikli deniz kullanımını sağlamayı amaçlayan Konyaaltı Sahil Projesi’nde, sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, su sporları, yeşil alanları, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme ve alışveriş alanları bulunuyor. Proje ile Beach Park’ın arka tarafındaki koruluk tamamen korunup, içerisinde yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılarak Antalyalılar tarafından daha çok kullanılması sağlanacak. Koruluk içindeki amfi tiyatro da aynı şekilde korunarak, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Projeyle engelli vatandaşların Konyaaltı Sahili’ne engelsiz ulaşımı mümkün olacak. Müze meydanından başlayıp Boğaçay’ına kadar uzanan proje alanında engelli bireylerin rahatlıkla hareket edip, denize girebilecekleri alanlar tasarlandı.