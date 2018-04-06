Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, park halindeki TIR ve kamyonette toplam 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde duran TIR ve kamyonette kaçak sigara olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, iki araçta yaptığı aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücüler S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziosmanpaşa´da korkutan hastane yangını... Ekipler olay yerinde

Gaziosmanpaşa´da korkutan hastane yangını... Ekipler olay yerinde

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA