Konya'da 5'inci kattaki bir evin balkonundan düşen bebek hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde 5'inci kattaki bir evin balkonundan düşen kız bebek hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç, merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Sazlıköy Sokağı'nda bir apartmanın 5'inci kat balkonundan toprak zemine düşerek yaralandı.
Yakınları tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahsen Rümeysa bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
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