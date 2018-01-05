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Konya'da ambulans kaza yaptı; 2'si sağlık görevlisi, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ambulansla, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si sağlık görevlisi, 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Konya'daki bir hastaneye yapılan hasta sevkinin ardından Antalya'ya dönmek üzere yola çıkan Serhat Baran (29) yönetimindeki 07 YC 112 plakalı ambulans, Osman Çamlıdere yönetimindeki 06 FP 8084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Çamlıdere ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Bağcı (33) ve Dilek Kıvanç (30) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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