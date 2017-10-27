Konya'da aranan 35 hükümlü yakalandı
Konya'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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