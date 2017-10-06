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Konya'da aranan 70 kişi yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde önceden belirlediği adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
 
Operasyonda, aralarında 20, 15, 10, 5 ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 70 kişi gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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