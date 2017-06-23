Konya'da askerlere yönelik FETÖ operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 subay ve astsubaydan 65'i gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 45 şüpheli serbest bırakıldı.
- DHA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından askere yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan subayların ifadeleri doğrultusunda 64'ü subay 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bunun üzerine 7 Haziran günü Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 askerden 65'i 'Anayasa'yı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olmak üzere pilot, jandarma, tabip subay, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subayların olduğu belirtildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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