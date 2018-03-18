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Konya'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, İvriz Baraj gölüne giren çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

  • AA
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İbrahim Yenigül (15) arkadaşıyla İvriz Barajı Saybaşı mevkisine geldi. Burada arkadaşına yüzme öğretmeyi öneren Yenigül, girdiği suda biraz ilerledikten sonra çırpınarak yardım istemeye başladı. Yenigül'ün, kısa sürede gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Dalgıçlar bir süre sonra Yenigül'ün cesedine ulaştı.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Yenigül'ün cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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