Konya'da 'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, 3 bin uyuşturucu hapla yakalandı Konya'da çevresindeki madde kullanıcılarına 'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği ileri sürülen 31 yaşındaki İdris Doğan, gittiği İstanbul'dan cips poşetleri içerisinde getirdiği yaklaşık 3 bin ecstasy hap ile yakalandı.