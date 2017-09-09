Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

Konya'da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan  Darak'a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA