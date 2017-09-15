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Konya'da çalınan 53 koyun bulundu

KONYA'nın Kadınhanı ilçeinde çiftçi Çavuş Çetin'e ait 53 koyunu çalan A.B. ve kardeşi M.B. yakalandı. Koyunlarına kavuşan Çetin, 'Jandarma arayıp bulduk dediklerinde çok sevindik. Dünyalar benim oldu. Allah onlardan razı olsun' dedi.

  • DHA
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Olay, geçen cumartesi günü, saat 03.00 sıralarında, ilçeye bağlı Köylütolu Mahallesi'nde meydana geldi. Çavuş Çetin'e ait ağıldan 53 koyunun çalınması üzerine ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, koyunları ilçede oturan A.B. ile kardeşi M.B.'nin çaldığını belirledi.  Bunun üzerine harekete geçen jandarma, düzenlediği operasyonla A.B. ve kardeşi M.B.'yi yakaladı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarma, koyunları da Çavuş Çetin'e teslim etti. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve koyunları bulunduğu içi mutlu olduğunu söyleyen Çetin, "Hayvanlar kaybolduğundan beri üzgündük. Evimizde bir sessizlik vardı. Jandarma telefonla arayıp hayvanlarınızı bulduk dediklerinde çok sevindik. Dünyalar benim oldu. Allah onlardan razı olsun'' dedi.

 

 

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