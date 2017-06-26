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Konya'da çocukların attığı maytap, okulu yakıyordu

Konya'da çocukların attığı maytap nedeniyle bir ilkokulun bodrum katında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

  • DHA
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Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Nalan Sokak'ta bulunan İbrahim Yapıcı İlkokulu'nda, bugün saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Okulun bahçesinde oynayan çocukların attığı maytap nedeniyle bodrum katta bulunan atık malzemeler, alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Okul yakınlarında oturan bir vatandaş, "Burada çocuklar maytap atıp, oyun oynuyorlar. Yangını onların attığı bir maytap çıkarmış olabilir. Yoksa okullar tatil. Kimse olmuyor okulda" dedi.

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