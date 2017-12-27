Konya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik Özel Harekat Polisi destekli gerçekleştirilen operasyonda 7’si Iraklı 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddia edilen 10 kişi hakkında savcılık tarafından verilen yakalama kararı üzerine harekete geçti.

TEM ekipleri, sabah erken saatlerde Özel Harekat Polisinin de desteğiyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 7’si Iraklı 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda terör örgütüne ait örgütsel dökümanların ele geçirildiği, firari olan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.