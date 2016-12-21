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Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 7 ilçede okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.

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Konya'da dün gece başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Konya Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere Akören, Çumra, Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde eğitime yarın ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı. Tuzlukçu İlçesi'nde de taşımalı sistemle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi

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