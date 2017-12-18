Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Ali Uçaralp yönetimindeki 42 BEA 82 plakalı hafif ticari araç, Konya-Beyşehir karayolunun 50. kilometresinde devrildi.
Kazada Zeynep Uçaralp olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan İbrahim ve Meryem Uçaralp Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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