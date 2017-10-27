Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da FETÖ davasında avukatlara ceza yağdı

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13’ü tutuklu, 6’sı firari, 43 sanığın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, aralarında eski baro başkanı Fevzi Kayacan'ın da bulunduğu 20 avukata ceza yağdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Konya Barosu yapılanmasına yönelik 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aralarında Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayaca'nın da bulunduğu 13'ü tutuklu, 6’sı firari, 43 sanık 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek’ suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. 

Tutuklu Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berat Alper Kösterik 9 yıl, Ahmet Bal, Erhan Şahin, Osman Buğur, Mehmet Şimşek, Mehmet Yıldırım, Özgür Solak, 8'er yıl, 9 ay, Arif Özer, Veysel Köylü, Hatice Erdem, Erdal Soydaş 7'şer yıl, 6 ay hapis cezası aldı. Hasan Hüseyin Avcı, Nihat Karahan, Elşad Mehmethanlı 6'şar yıl, 3 ay, Ramazan Arı, Mehmet Balta, Orhan Özkavak, Muhammed Tahra 3'er yıl, 1'er ay, İbrahim Bakım da 2 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 15 sanık ise beraat etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

İspanya bölünüyor mu? Katalonya bağımsızlığını ilan etti

İspanya bölünüyor mu? Katalonya bağımsızlığını ilan etti

Sahillere vuran en tuhaf nesneler

Sahillere vuran en tuhaf nesneler

Bu sebzeler tüketilmediğinde kalp rahatsızlığı oluyor

Bu sebzeler tüketilmediğinde kalp rahatsızlığı oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA