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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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