Konya'da FETÖ operasyonu: 77 gözaltı Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8'i 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese yapılan baskında 77 şüpheli gözaltına alındı.