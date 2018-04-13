Konya'da FETÖ operasyonu: 77 gözaltı
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8'i 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese yapılan baskında 77 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etti.
Ekipler, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8'i "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 77 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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