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Konya'da FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı

Konya'da FETÖ/PDY'nin güvenli olarak gördüğü gaybubet ve öğrenci evlerine yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından daha önce tespit edilen gaybubet ve öğrenci evlerine sabah saatlerinde eşzamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekat polisleriyle birlikte yaklaşık 200 polisin katıldığı baskınlar üniversite öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Özel harekat polisleri tarafında baskın yapılan bir evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. İki şüpheli odasında, 1 şüpheli de balkondan kaçmak üzereyken özel harekat polisi tarafından son anda yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile çeşitli yerlere saklanmış cep telefonları ele geçirildi. Telefonlara polis tarafından el konuldu. Yapılan operasyonlarda şuana kadar 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, sayının artabileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak için aileleriyle çok sık görüşmediği, fazla dışarıya çıkmadığı ve cep telefonlarını az kullandığı öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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