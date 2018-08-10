Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen
zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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