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Konya'da hafif ticari araç kundaklandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araç üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

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Sille Ak Mahallesi Vefa Sokağı'nda park halinde bulunan Muammer Boydak'a ait 42 CEF 87 plakalı hafif ticari araç yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekiplerinin incelemelerinde, aracın camı kırılarak Boydak'a ait evin önünden uzaklaştırıldığı, ardından üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının elinde bidonla sokaktan geçtiğini, bir süre sonra koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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