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Konya'da hareket halindeki araç yandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • İHA
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Yangın,  Seydişehir -Antalya Karayolu 9’uncu kilometresinde bulunan kaçış rampasında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 42 RJ 354 plakalı hafif ticari araç hareket halindeyken, aracın ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken,  yetkililerce yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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