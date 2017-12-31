Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 CFV 86 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 22. kilometresinde Hayati Saktaş idaresindeki 42 V 1059 plakalı otomobille çarpışarak şarampole devrildi.

42 CFV 86 plakalı otomobilde bulunan Hülya Öztürk (36) kaza yerinde, Rabia Kömür ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kazadan bir süre sonra alev alan 42 CFV 86 plakalı otomobil, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.