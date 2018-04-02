Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobille kara yolunda seyir halindeyken Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından otomobil sürücüsü Fuat Işık ile arka koltukta oturan Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet E. ve Osman Y. ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni de itfaiye  ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi. 

Kazada hayatını kaybeden Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık’ın cansız bedenleri savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA