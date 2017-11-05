Konya'da inşaat işçisi, 18 metreden düştü

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ve Yeraltı Otoparkı inşaatında meydana geldi. Ustabaşı olan Cavit Çakır, mesai bitiminin ardından inşaattaki çalışmaları kontrol ederken, dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çakır'ın yardım çığlıklarını duyan inşaat bekçisi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Çakır'ı, düştüğü yerden halatla yukarı çekerek kurtardı. Bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Çakır, ambulansla Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.