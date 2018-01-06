Konya'da inşaat ve müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat ve müteahhit bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
- İHA
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat ve müteahhit bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
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