Konya'da inşaat ve müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat ve müteahhit bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.