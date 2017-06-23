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Konya'da inşaatta göçük meydana geldi: 2 işçi yaralandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen göçük sonucu enkaz altında kalan 2 işçi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Alavardı Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'nde bir binanın inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Enkaz altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, işçiler Mehmet Güven ve Abdullah Küçükarslan'ı enkaz altından çıkardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnşaatta mahsur kalan 2 işçi ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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