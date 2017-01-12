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Konya'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Konya'nın Hadim ilçesinde günlerdir aralıklarla süren yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezi ve mahallelerde 3,5 metreyi buldu.

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Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Hadim ilçesinin taşra mahallelerinde, yağış nedeniyle kar kalınlığı 3,5 metreye ulaştı.

Bazı mahallelerde evlerin büyük bölümü, karların altında kaldı. Dedemli Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini evlerinin önünü açmaya çalışıyor.

Vatandaşlar binaların çatılarında biriken kar yığınlarını temizlemek için yoğun çaba sarfediyor.

Hadim Belediyesi ekipleri de ilçe merkezi ve dış mahalleleri ulaşıma açık tutabilmek için çalışıyor.

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