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Konya’da kar yağışı ve tipi sebebiyle araç geçişine kapatıldı

Konya’da bazı şehirlerarası karayolları etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle araç geçişine kapatıldı.

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Akşam saatlerinde şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelen kazalar nedeniyle Konya-Afyonkarahisar karayolu ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Öte yandan, Konya-Antalya karayolunun da kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı olduğu öğrenildi. Bazı sürücüler 3 saattir yolda beklediklerini söyledi.

 

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