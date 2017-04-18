Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir imalathanenin kulübesine gece ısınmak için giren Suriye uyruklu Cuma El Kürdi (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen 18 ve 32 yaşlarındaki 2 arkadaşı, teneke içinde kağıt ve karton yaktıktan sonra uyudu.

Sabah saatlerinde fabrikaya gelen çalışanlar, kulübede 3 kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından morga gönderilecek.