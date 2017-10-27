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Konya’da karısını tüfekle yaralayan şahıs esnaf tarafından yakalandı

Konya’da boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi olan tartıştığı karısını bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde vuran şüpheli çevredeki esnaf tarafından yakalanarak tuvalete kilitlendi. Yaralı kadının sürünerek bir işyerine sığınması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İHA
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Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Ö. (45) bir süre önce kendisine boşanma davası açtığı öğrenilen üç çocuğunun annesi Fatma Ö.’nün (37) çalıştığı işyerine gitti. Bu sırada Fatma Ö.’nün kadınlar tuvaletine girdiğini gören Ayhan Ö. eşinin ardından tuvalete girdi. Daha sonra Ayhan Ö, eşi Fatma Ö.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Bacaklarından yaralanan Fatma Ö. sürünerek tuvaletten çıkarak bir terzi dükkanına girdi. Eşinin ardından dışarı çıkan şüpheli Ayhan Ö. ise çevredeki esnaf tarafından elinden tüfek alınarak etkisiz hale getirildi. Alışveriş merkezinde iş yerleri bulunan esnaflar daha sonra Ayhan Ö.’yü erkekler tuvaletine kilitleyerek durumu polise bildirdi. Ağır yaralanan Fatma Ö.’yü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tuvalete kilitlenen şüpheli Ayhan Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürünerek iş yerine saklandı

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah sesinin ardından esnafların kaçıştığı görülüyor. Daha sonra ise eşi tarafından vurularak yaralanan Fatma Ö.’nün sürünerek tuvaletten çıktığı görülüyor. Fatma Ö. alışveriş merkezinde bulunan bir terzi dükkanına sığınıyor. Daha sonra Ayhan Ö.’nün elinde tüfekle tuvaletten çıktığı görülüyor.

Olayı anlatan Ayhan Ö.'nün elinden tüfeği alan bir vatandaş ise, “Patlama sesi duyduk. Bir baktık ki bayanlar tuvaletinde içeride biri tüfekle eşini vurmuş. Biz dışarı kaçmaya başladık. O sırada ben peşinden koştum adamın elinden silahı aldım, yere yatırdık sonra da erkekler tuvaletine koyduk. Şahsı yakalamış olduk. Kadınlara el kalkmasın bunu istemiyoruz" şeklinde konuşu. Olayın görgü şahidi bir kişi ise, "Bir ses duyduk, burası çöküyor zannettik, çıktık. Kadının biri sürünerek gidiyordu, terziye girdi hemen. Ben geldim adam şarjörü oynadı. Ben de çıktım kadını kurtaracağım diye adamı merdivenin orada etkisiz hale getirdiler. Ben müdahale etmeye koştum adam etrafa ateş edecek gibi yaptı sonra kendimi geri attım" dedi.   

  (MB-FM-DK-Y)

 

27.10.2017 21:19:06  TSI

NNNN

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