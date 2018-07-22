Konya’da kaza yapan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyra Nur Y. idaresindeki 09 KH 376 otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken, aynı istikamete gitmekte olan Mustafa A. idaresindeki 42 BM 343 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sümeyra Nur Y. otomobilde sıkışırken, Mustafa A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden tesadüfen geçen iki sağlık görevlisi ise yaralanan iki sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sümeyra Nur Y.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Bu sırada bir itfaiye eri güneşin altında kalan yaralıya gömlek tutarak güneşten korumaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan Sümeyra Nur Y. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa A. ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.