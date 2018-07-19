Konya’da kazada yola düşen tenteyi kaldırmak isterken ağır yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir Taraşcı Yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seydişehir istikametinden Taraşcı istikametine giden Hamza Ö. idaresindeki 42 ZU 268 plakalı traktörün römorkuna Mehmet Ali D. idaresindeki 42 ZB 809 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisi ile pikabın kasa kısmındaki tente yola düştü. Bunun üzerine araçta bulunan İbrahim D.(31) tenteyi yoldan çekmek için araçtan indi. Bu sırada karşı şeritten gelen ve henüz plakası tespit edilemeyen bir araç tenteyi almak için araçtan inen İbrahim D.’ye çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesinin ardından İbrahim D. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D., buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Yetkililerce olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ve polis ekipleri İbrahim D.’ye vurup kaçan araç ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.