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Konya'da "lokanta açacağız" diyerek ev kiralamışlar!

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren teröristle irtibatlı olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan yabancı uyruklu üç ailenin, Konya'da 'lokanta açacağız' diyerek ev kiraladıkları öğrenildi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Ortaköy'deki saldırıya ilişkin kentte yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Elde edilen bilgiler ve görüntüleri soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle anında paylaşan ekipler, saldırganın ve İzmir'de yakalanan ailelerin bağlantılarını araştırıyor.

Saldırıdan önce ayrıldıkları Konya'da ailelere ev kiralayan emlakçıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Ailelerin ve saldırganın Konya'da iki emlakçı dışında Türk uyruklu kimseyle bir irtibatının olmadığı tespit edildi. Bu konuda çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen adreslere baskın yapıyor. Ekipler, bu kapsamda, Konya'da dedektör köpeklerle şu ana kadar 11 adreste arama yaptı.

Şüpheli ailelerin Konya'da "lokanta açacağız" diyerek ev kiraladıkları, çevresindekilerle iletişim kurmadıkları ifade edildi.

- Ortaya çıkan yeni görüntüdeki kişi aranıyor

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan ve 15 Aralık'ta otobüsle İstanbul'a gittiği belirlenen saldırganın yanında, terminaldeki kayıtlara göre mavi montlu biri görünüyor. Söz konusu iki kişinin de İstanbul'a bilet aldığı ancak Konya'dan sadece saldırganın ayrıldığı belirlendi.

Polis, kimlik tespit çalışmaları henüz süren mavi montlu kişinin Konya'da olup olmadığını araştırıyor.

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