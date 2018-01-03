Konya'da midibüsün çarptığı kadın öldü

Mevlüt A. (39) idaresindeki 42 D 7276 plakalı yolcu midibüsü, Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Uymaz'a (78) çarptı.

Kazada, midibüsün altında kalan Uymaz, ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Uymaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü Mevlüt A. gözaltına alındı.