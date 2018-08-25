Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Konya'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- AA
Abdullah Deniz (48) idaresindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, Konya-Karapınar karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Araçta bulunan Özden (72) ve eşi Hasan Saban (93), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ile Merve Nur, Saadet ve Emin Dudu Deniz ile Güner İz yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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