Konya'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
- AA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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