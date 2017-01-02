Konya'da 2 ilçede okullar tatil
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.
- DHA
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edilirken, 4 ilçede de taşıma sistemle eğitime ara verildi.
Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ahırlı ve Seydişehir İlçeleri'nde okullar yarın tatil edilirken, Meram, Selçuklu, Hadim ve Taşkent İlçeleri'nde taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün verildi.
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