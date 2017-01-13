Konya'da okulların tatil olduğu ilçeler

Konya yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını öğrenciler ve veliler merakla bekliyor. 13 Ocak Cuma Konya yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika açıklaması geldi. Konya’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Konya’da bu gece ve yarın bir hayli etkili oldu.

KONYA'DA BUGÜN (13 OCAK CUMA) OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Konya'nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.



Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.