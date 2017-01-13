Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da okulların tatil olduğu ilçeler

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, 13 Ocak Cuma okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Konya Valiliği yaptığı açıklamayla okulların tatil olduğu ilçeleri açıkladı.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Konya yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını öğrenciler ve veliler merakla bekliyor. 13 Ocak Cuma Konya yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika açıklaması geldi. Konya’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Konya’da bu gece ve yarın bir hayli etkili oldu.

KONYA'DA BUGÜN (13 OCAK CUMA) OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Konya'nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

İlk defa ortaya çıktılar

İlk defa ortaya çıktılar

Bunları daha önce hiç duymadınız

Bunları daha önce hiç duymadınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA