Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

45 yaşındaki Servet Savacı'nın kullandığı otomobil, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Muradiye Kavşağı'nda yağıştan dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Seydişehir-Antalya çevre yolundaki kazada 4 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, otomobil sürücüsü Savacı ile Mustafa Hakan Helva (42), eşi Seda Helva (41) ve çocuğu Tuna Helva (13) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Mustafa Hakan Helva'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.