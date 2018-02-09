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Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Akşehir'deki bir kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

  • İHA
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Konya’nın Akşehir ilçesinde 48 yaşındaki Ahmet K.'nın kullandığı kamyonet ile 57 yaşındaki İbrahim A.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ahmet K. yönetimindeki 42 BYE 07 plakalı kamyonet D-300 karayolundan giriş yapıp kavşaktan döndüğü sırada İbrahim A. idaresindeki 42 U 2995 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ve kamyonette bulunan Mehmet Ali Y. (45) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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