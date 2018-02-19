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Konya'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yiğit idaresindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 50. kilometresinde, aynı yönde seyreden Hulusi T'nin kullandığı 20 YN 949 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü tırın altına girdi.

Kazada otomobil sürücüsünün kardeşi Yusuf Yiğit (22) hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Oğuzhan Yiğit, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Hulusi T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

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Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

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