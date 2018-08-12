Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ömer Deniz (48) idaresindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Aslım caddesinde, Hüseyin B'nin (22) kullandığı 63 TK 793 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Ömer Deniz ile araçta bulunan eşi Gülhan (42), çocukları Yağmur (7) ve Mehmet Fırat Deniz (9) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Deniz, Beyhekim Devlet Hastanesinde, oğlu Mehmet Fırat Deniz ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gülhan ve Yağmur Deniz'in sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Hüseyin B, polis ekiplerince gözaltına alındı.