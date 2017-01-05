Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya il merkezinden çok sayıda ambulans ve iş makinesi bölgeye sevk edildi.