Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya il merkezinden çok sayıda ambulans ve iş makinesi bölgeye sevk edildi.  

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA